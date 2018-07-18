Замглавы МИД провел переговоры с послом Франции

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Франции в России Сильви Берманн отношения двух стран в контексте договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем уровне, сообщило министерство иностранных дел России.

"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе последних контактов на высшем уровне, обсуждались практические аспекты двустороннего взаимодействия для нахождения долгосрочных политических решений региональных конфликтных ситуаций", — сообщило ведомство, отметив, что встреча прошла 18 июля в Москве.

Стороны также уделили внимание ситуации в Сирии и задачам по борьбе с терроризмом, а также мирному урегулированию кризиса через межсирийский диалог. Еще одной темой стали практические вопросы оказания гуманитарной помощи населению Сирии, отмечает министерство.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в воскресенье в ходе визита французского лидера в Москву, куда он приехал на финал чемпионата мира по футболу. Кроме того, в конце мая президенты проводили переговоры в ходе визита Макрона в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ.

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