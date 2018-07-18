Провести денуклеаризацию КНДР можно за год, считает российский посол

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Провести денуклеаризацию КНДР реально и за год, если Ким Чен Ын примет такое решение, но на это нужны будут огромные средства, заявил РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Американцы говорят о 2,5 годах, я даже слышал об одном годе. По этому поводу можно сказать следующее: если лидер КНДР, примет такое решение, то ничего невозможного нет. Например, в КНДР практически мгновенно ликвидирован ядерный полигон", — заявил дипломат.

"Однако задача денуклеаризации отягощена не только со сроками, но и огромными финансовыми затратами. Например, когда в 2008 году взрывали охлаждающую башню на Йонбенском реакторе, затраты потянули на 2,5 миллиона долларов. А здесь речь идет о десятках, может быть, сотнях объектов: от урановых рудников до цехов по производству ядерных боеголовок. Их ликвидация потребует огромных денег", — добавил он.

По словам Мацегоры, денуклеаризация должна быть абсолютно безопасной как для Кореи, так и для ее соседей. Дипломат привел в качестве примера взрыв охлаждающей башни на Йонбенском реакторе. В 2008 года для его осуществления был разработан "тщательно выверенный проект, гарантировавший безопасность", подчеркнул дипломат.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон хотел бы достигнуть "существенного" ядерного разоружения КНДР в пределах двух с половиной лет, то есть до конца президентского срока Дональда Трампа, который истекает 20 января 2021 года. Советник американского президента Джон Болтон называл срок в один год.

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