Россия не останется в стороне при денуклеаризации Корейского полуострова

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия не останется в стороне при денуклеаризации Корейского полуострова, заявил РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Россия, я убежден, не останется в стороне, поскольку нас ядерная проблема Корейского полуострова касается в первую очередь с учетом близости к нашим границам", — заявил дипломат.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.