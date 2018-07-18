На Украине запретили выплату бонусов в госкомпаниях

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Кабинет министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Ранее наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премьер Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет компании с просьбой пересмотреть размер премий сотрудников. Большие премии сотрудников "Нафтогаза" также вызвали возмущение в украинском обществе.

"Я считаю и поддерживаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее. Но что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит", — сказал премьер Гройсман.

Предложение Гройсмана о запрете выплаты члены правительства поддержали единогласно, после чего он поручил министерству экономического развития и торговли подготовить проект решения, подать ему на подпись.