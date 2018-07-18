Антонов прокомментировал задержание Бутиной в США

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американские спецслужбы охотятся за российскими гражданами не только в США, но и за рубежом, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя задержание российской гражданки Марии Бутиной.

"В принципе, ничего нового в этом случае нет. К сожалению, американские спецслужбы охотятся за нашими гражданами не только в Соединенных Штатах Америки, но и за рубежом", — сказал Антонов.

Гражданка РФ Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило в понедельник министерство юстиции США. Как обычно в делах о шпионаже, обвинение предъявлено по статье "сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции". Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с Александром Торшиным, когда тот был сенатором РФ. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.