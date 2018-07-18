МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пригласили главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на шашлыки в Ереван и он согласился.
В разговоре с Юнкером Вован и Лексус пожаловались на давление со стороны США. В ответ еврочиновник заявил, что "нам приходится вновь и вновь объяснять господину (президенту США Дональду. — Прим. ред.) Трампу, как устроен мир". "Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!" — сказал Юнкер.
Пранкер также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван, где "готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют "шашлык". Вован и Лексус предложили Юнекру приготовить шашлык на площади в Ереване и провести "своего рода митинг".
"Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этому году это больше не представляется возможным, а в следующем году мы найдем подходящие даты и возможность", — заявил Юнкер.
В свою очередь, Могерини в беседе с пранкерами говорила о необходимости для новых властей Армении поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу лишь одной страны, чтобы не повторился украинский сценарий. Хотя при этом она оговорилась, что такой подход Брюссель поддерживал не всегда.
Она добавила, что Брюссель не просит "о дружбе на исключительных условиях". "Мы знаем и мы считаем, что у вас могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и предпринимать соответствующие меры. Это наш подход. Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера", — отметила Могерини, добавив, что это является необходимым условием для конструктивного партнерства, но "не всегда все придерживаются такого подхода".