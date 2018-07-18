Эксперт назвал заявление о сокровищах на крейсере "Дмитрий Донской" пиаром

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Заявления корейской компании "Синиль" о сокровищах стоимостью 130 миллиардов долларов на крейсере "Дмитрий Донской", который нашли у берегов южнокорейского острова в Японском море, это способ привлечения внимания, на самом деле их нет, считает военный историк, доцент департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, кандидат политических наук Кирилл Колесниченко.
"У каждого корабля была своя казна. Сосредотачивать все на одном было бы опасно, потому что корабль мог погибнуть, и вся казна бы пошла на дно. Да и зачем везти ее морем до Владивостока, если можно с минимальным риском отправить золото на поезде? Скорее всего, это миф", — рассказал Колесниченко.
По словам эксперта, история повторяется: в 80-х годах прошлого века японский миллионер организовал погружение на другой крейсер "Адмирал Нахимов", который тоже был в составе Второй Тихоокеанской эскадры. Было объявлено, что там нашли сокровища на 35 миллиардов долларов — казну Второй Тихоокеанской эскадры.
Колесниченко считает, что крейсер не смогут поднять, ведь он лежит на очень большой глубине с 1905 года и уже проржавел. Но с "Дмитрия Донского" могут быть подняты отдельные артефакты.
"Любой погибший корабль, на борту которого находятся останки членов экипажа, считается воинским захоронением. Поднимать его без разрешения Российской Федерации нельзя, равно как и проводить на нем какие либо работы. Сейчас подводная техника развивается и становится доступной многим, зачастую, пока государства разбираются, охотники за сокровищами или металлом сами проникают и берут то, что им надо. Но тут большая глубина, поэтому навряд ли кто-то сможет добраться", — сказал эксперт.