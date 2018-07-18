Эксперт назвал заявление о сокровищах на крейсере "Дмитрий Донской" пиаром

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Заявления корейской компании "Синиль" о сокровищах стоимостью 130 миллиардов долларов на крейсере "Дмитрий Донской", который нашли у берегов южнокорейского острова в Японском море, это способ привлечения внимания, на самом деле их нет, считает военный историк, доцент департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, кандидат политических наук Кирилл Колесниченко.

Накануне компания "Синиль" (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому "Дмитрий Донской" был найден в воскресенье на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием крейсера. По утверждению компании, на его борту якобы находятся сокровища более чем на 130 миллиардов долларов. Компания собирается организовать подъем крейсера со дна моря.

"У каждого корабля была своя казна. Сосредотачивать все на одном было бы опасно, потому что корабль мог погибнуть, и вся казна бы пошла на дно. Да и зачем везти ее морем до Владивостока, если можно с минимальным риском отправить золото на поезде? Скорее всего, это миф", — рассказал Колесниченко.

По словам эксперта, история повторяется: в 80-х годах прошлого века японский миллионер организовал погружение на другой крейсер "Адмирал Нахимов", который тоже был в составе Второй Тихоокеанской эскадры. Было объявлено, что там нашли сокровища на 35 миллиардов долларов — казну Второй Тихоокеанской эскадры.

"Потом выяснилось, что все это фикция. Для чего это нужно было японскому бизнесмену? Для привлечения внимания. Он показывал платиновые слитки, которые потом оказались свинцом. История повторяется", — отметил собеседник агентства.

Колесниченко считает, что крейсер не смогут поднять, ведь он лежит на очень большой глубине с 1905 года и уже проржавел. Но с "Дмитрия Донского" могут быть подняты отдельные артефакты.

"Любой погибший корабль, на борту которого находятся останки членов экипажа, считается воинским захоронением. Поднимать его без разрешения Российской Федерации нельзя, равно как и проводить на нем какие либо работы. Сейчас подводная техника развивается и становится доступной многим, зачастую, пока государства разбираются, охотники за сокровищами или металлом сами проникают и берут то, что им надо. Но тут большая глубина, поэтому навряд ли кто-то сможет добраться", — сказал эксперт.