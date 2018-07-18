КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Киев воспринимает переговоры "Украина, РФ, ЕК" по газу в политическом, а не экономическом ключе, о чем свидетельствует то, что украинскую сторону на встрече представлял министр иностранных дел Павел Климкин, а не министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, заявил в комментарии РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Во вторник в Берлине прошли переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, на встрече обсуждалась возможность мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, но никаких решений принято не было. Он также сообщил, что стороны могут в октябре обсудить вопросы транзита российского газа через Украину. Киев на переговорах представлял глава МИД Украины Павел Климкин и глава "Нефтегаза" Андрей Коболев.

"Это демонстрация того факта, что Украина рассматривает эти переговоры прежде всего в политическом ключе, а не в экономическом. Как политическую проблему, а не экономическую", — сказал Бортник, отвечая на вопрос, почему в переговорах принял участие Климкин вместо Насалика.

Он также добавил, что у главы Минэнерго сейчас не простые отношения с окружением президента. "Наверное, ему сейчас не столь доверяют", — сказал Бортник.

Ранее украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский высказал мнение, что переговоры были протокольными и имели дипломатический характер, не подразумевающий каких-либо прорывов во взаимоотношения. По его мнению, ситуация может измениться после выборов президента Украины. Он также отметил, что минэнерго Украины на сегодня, по сути, отстранено от управления нефтегазовым комплексом.