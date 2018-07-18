В Японии почти десять тысяч человек доставили в больницы из-за жары

ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Почти 10 тысяч человек в Японии были доставлены в больницы из-за жары за одну неделю, 12 человек скончались, сообщило во вторник управление пожарной охраны, в ведении которой находится служба скорой помощи.

По ее информации, с 9 по 15 июля 9,956 тысячи человек были доставлены в больницы с тепловым ударом, это в 3,7 раза больше показателей предыдущей недели. Двенадцать человек скончались.

В эту статистику не включены данные по Токио за вторник, когда только за один день машины скорой помощи выезжали на вызовы по поводу тепловых ударов 2,9 тысячи раз – рекордное число за все время существования службы с 1936 года.

Почти на всей территории Японии установилась жаркая погода, столбики термометров поднимаются выше 35 градусов. В среду в одной из префектур – Гифу — впервые за последние пять лет была зафиксирована температура плюс 40 градусов по Цельсию.