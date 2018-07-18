В Белоруссии более 250 населенных пунктов остались без света из-за грозы

МИНСК, 18 июл — РИА Новости. Гроза, сопровождавшаяся сильными порывами ветра, в течение минувших суток нарушила электроснабжение 266 населенных пунктов в Белоруссии, к настоящему времени подача электричества практически везде восстановлена, сообщил в среду МЧС страны.

"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 266 населенных пунктов", — сообщили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на утро среды остаются без электроснабжения 7 населенных пунктов.

"По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с пострадали 3 населенных пункта в Молодечненском районе Минской области. Повреждены кровли 24 жилых домов, 1 объекта соцкультбыта и 6 сельскохозяйственных зданий", — проинформировали там.

По данным МЧС, зафиксированы 44 случая падения деревьев в Минске (29 случаев), в Гродненской (2 случая), в Минской (5 случаев) и в Могилевской (8 случаев) областях, повреждены 16 легковых автомобилей. В Минске госпитализированы два человека.