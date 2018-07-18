Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом. Архивное фото

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Отравившаяся в Эймсбери женщина перед инцидентом сбрызнула запястья жидкостью из флакона из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на члена семьи пострадавшего мужчины.

"Он помнит, что Дон побрызгала парфюмом оба запястья… Мы еще не знаем, был ли у него прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, видимо, был у Дон, или это случилось после того, как он дотронулся до нее", — цитирует издание Мэттью Роули — брата отравившегося в Эймсбери Чарли Роули.

По его словам, Чарли упоминал "странный запах" аммиака из флакона. Как утверждает брат пострадавшего, из-за потери памяти Чарли не смог сказать, где именно они с Дон Стерджес нашли флакон от духов. При этом накануне он рассказал Daily Mail, что пара подобрала флакон в парке.

Ранее британская полиция сообщила, что нашла в доме Чарли Роули флакон из-под нервно-паралитического вещества. По данным СМИ, это был флакон из-под духов.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

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Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание 10 июля.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.

Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств в пользу своих обвинений.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества, не соответствуют действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.