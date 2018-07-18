МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Отравившаяся в Эймсбери женщина перед инцидентом сбрызнула запястья жидкостью из флакона из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на члена семьи пострадавшего мужчины.
"Он помнит, что Дон побрызгала парфюмом оба запястья… Мы еще не знаем, был ли у него прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, видимо, был у Дон, или это случилось после того, как он дотронулся до нее", — цитирует издание Мэттью Роули — брата отравившегося в Эймсбери Чарли Роули.
По его словам, Чарли упоминал "странный запах" аммиака из флакона. Как утверждает брат пострадавшего, из-за потери памяти Чарли не смог сказать, где именно они с Дон Стерджес нашли флакон от духов. При этом накануне он рассказал Daily Mail, что пара подобрала флакон в парке.
Ранее британская полиция сообщила, что нашла в доме Чарли Роули флакон из-под нервно-паралитического вещества. По данным СМИ, это был флакон из-под духов.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери
Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание 10 июля.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.
Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества, не соответствуют действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.
Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.