Россия надеется построить мост между Сахалином и Хоккайдо

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Москва надеется, что проект строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо будет реализован, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в сентябре 2017 года в ходе сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина.

"Естественно, эта тема в числе других потенциальных российско-японских проектов обсуждается и по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Фигурирует она и в бизнес-диалоге", — сказал Галузин.

"Надеемся, что этот знаковый, уникальный для российско-японских отношений проект и дальше будет предметом, прежде всего конструктивного обсуждения, и в перспективе будет реализован", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.