Россия готова обсуждать меры по безопасности на Корейском полуострове

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия считает, что параллельно с денуклеаризацией КНДР должно начаться обсуждение в многостороннем формате механизма обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

По его словам, как заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Fox News, для того, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться.

"После того или параллельно с тем, как будет проходить денуклеаризация Корейского полуострова, мы считаем необходимым наладить в многостороннем формате обсуждение вопроса о том, каким должен быть механизм обеспечения устойчивого мира, безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии и прежде всего на Корейском полуострове и вокруг него", — сказал Галузин.

Он выразил надежду на то, что в этой части, "как и в части в целом необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, подходы России и Японии достаточно близки".

Япония регулярно выступает за оказание максимального давления на КНДР до ее полного ядерного разоружения. Как сообщало ранее агентство Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможности создания структуры (фонда), через которую международное сообщество могло бы финансировать полную денуклеаризацию КНДР.