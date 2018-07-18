Мэй пригрозила проведением новых выборов, пишут СМИ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила возможностью проведения летом новых выборов в парламент, в случае если консерваторы выступят против ее плана по таможенной политике после выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Times.

Издание сообщает, что такое предупреждение парламентарии получили за несколько минут до голосования в палате общин по выходу из таможенного союза ЕС после Brexit во вторник. Стратегия Мэй смогла получить поддержку большинства членов парламента, опередив противников на шесть голосов, при этом оппозиционную к премьеру позицию заняли 12 консерваторов.

Согласно газете, в случае проигрыша сторонники Мэй угрожали возможностью голосования по вотуму недоверия, что могло бы привести к проведению новых парламентских выборов.

Ранее прошли консультации членов кабинета министров, на которых правительство согласовало стратегию по основным направлениям по выходу Британии из ЕС. В результате Мэй склонила министров к варианту документа, отчасти смягчающему условия Brexit. Также Мэй заявляла, что у Британии будет независимая торговая политика, а возможность оставить страну в рамках единого рынка и таможенного союза ЕС после Brexit не обсуждается.

Стратегия Мэй вызвала недовольство евроскептиков и привела к протестным отставкам министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД. Следом в отставку подали еще несколько чиновников, а часть консерваторов, настаивавших на сохранении тесных связей с ЕС, заговорила о необходимости обсудить возможность отмены Brexit.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.