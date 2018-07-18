Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, в среду ответят на вопросы СМИ

Двенадцать членов футбольной команды и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде. 14 июля 2018

Двенадцать членов футбольной команды и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде. 14 июля 2018

БАНГКОК, 18 июл — РИА Новости. Двенадцать подростков-игроков юниорской футбольной команды "Лесные Вепри" и их тренер, спасенные из затопленной десятикилометровой пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, в среду вечером ответят на вопросы СМИ в 45-минутной телепрограмме правительственного телевизионного пула, заявил в эфире Третьего национального телеканала официальный представитель правительства Таиланда генерал-лейтенант Сансен Кеокамнет.

"Спасенные подростки и их тренер выступят в ежедневной передаче правительственного телевизионного пула "Шагай вперед, Таиланд!" сразу после исполнения государственного гимна в 18.00 (14.00 мск)", — заявил пресс-секретарь правительства.

"Передача будет транслироваться в форме пресс-конференции, в которой примут участие и сами спасенные, и их лечащие врачи, и боевые пловцы военно-морских сил Таиланда, участвовавшие в их спасении", — добавил генерал.

Он рассказал, что передачу будет вести один из ее постоянных ведущих, а вопросы журналистов таиландских и зарубежных СМИ будут согласованы заранее с группой психологов, наблюдающих подростков с момента эвакуации из пещеры, в которой они проведи более двух недель. Детализированные вопросы о первых девяти днях, которые дети и их тренер провели в дальней камере пещеры почти без пищи, спасаясь от наводнения, могут быть отвергнуты, как вредно влияющие на морально-психическое состояние подростков, сказал пресс-секретарь правительства.

По заявлению администрации провинции Чианграй, сотрудники которой готовят передачу вместе с департаментом общественных связей при премьер-министре Таиланда, в течение дня в среду только журналисты, имевшие особую аккредитацию при уже расформированном штабе спасательной операции и переподтвердившие ее в административных подразделениях провинции, смогут передать свои вопросы работникам департамента.

В дальнейшем власти будут ограждать спасенных детей от общения со СМИ. Журналистам, которые попытаются нарушить этот порядок, могут быть предъявлены обвинения во вмешательстве в личную жизнь несовершеннолетних, которое в Таиланде преследуется по закону, заявил в среду новый губернатор провинции Чианграй Прачон Пратсакун, под руководством которого идет подготовительная работа к вечернему телеэфиру.

Таиландский "Правительственный телевизионный пул" представляет собой ежедневную телепрограмму, подготавливаемую департаментом общественных связей при премьер-министре Таиланда, которая транслируется одновременно по всем телеканалам страны дважды в день. Программа была создана в ходе военного переворота в мае 2014 года и в первые недели после смены власти была единственной телевизионной программой в Таиланде. Затем с разрешения военных властей нормальное вещание телеканалов начало восстанавливаться за счет сокращения эфирного времени "телевизионного пула", который в настоящее время ведет вещание по два часа в сутки.