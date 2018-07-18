Эксперт сомневается, что США откликнутся на запрос России по делу Браудера

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США могут проигнорировать российский запрос на организацию допросов американских чиновников по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, считает член российского Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Президент России Владимир Путин после встречи с лидером США заявил, что Москва может допустить американских представителей на допросы россиян, которых в Вашингтоне обвиняют в совершении преступлений, но на условиях взаимности — если в США допросят представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Браудера Hermitage Capital.

"Я думаю, что это (заявление Генпрокуратуры) пошло в развитие сказанного президентом", — сказал Михайлов РИА Новости.

Он отметил, что в рамках международного права Россия имела право допрашивать в ряде случаев граждан других стран и до этого. Тем не менее, эксперт усомнился в том, что США пойдут навстречу даже после заявлений Путина и Трампа.

"Обратите внимание, как себя ведет ФБР. Мы говорим о высоком праве, а там свое маленькое право, и "правилки" какие-то, которые устанавливаются исходя из политической целесообразности. Поэтому не факт, что наше обращение будет кем-то услышано", — добавил российский эксперт.

Генпрокуратура России во вторник назвала фамилии чиновников из США, которых хотела бы допросить по делу Браудера. Среди них сотрудник агентства национальной безопасности США Тодд Хайман, Светлана Энгерт, Александр Шварцман, агент ЦРУ Джим Роут, бывший замначальника разведывательного управления госдепа США Роберт Отто, бывший сотрудник госдепа Дэвид Крэмер и помощник сенатора Керри Джонатан Винер. Также в список попали Кайл Паркер, в 2009 году сотрудник Хельсинкской комиссии США, бывший посол США в России Майкл Макфол и партнеры Браудера по бизнесу братья Зифф.

Путин после встречи с Трампом заявил, что Россия может допустить официальных представителей США на допросы россиян, которых в Вашингтоне обвиняют в совершении преступлений, но на условиях взаимности. По словам Путина, Россия в таком случае будет ожидать, чтобы в США "допросили тех лиц, в том числе представителей спецслужб США, которых мы подозреваем в совершении преступлений на территории Российской Федерации, в присутствии наших следователей". В этой связи он напомнил о деле Hermitage Capital. По словам российского президента, у Москвы есть основания полагать, что в сопровождении незаконных сделок принимали участие некоторые представители спецслужб США.

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, сейчас живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в России.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.