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Журналистка раскритиковала Литву за героизацию ее деда-пособника нацистов

(обновлено: 07:04 18.07.2018)
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© РИА Новости / Николай ПоповПерейти в фотобанкСолдаты осматривают подвалы, в которых во время немецкой оккупации скрывались евреи, ЛитваСолдаты осматривают подвалы, в которых во время немецкой оккупации скрывались евреи, Литва
© РИА Новости / Николай Попов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американская журналистка Сильвия Фоти рассказала на страницах журнала Salon о том, как ее дед Йонас Норейка, которого она считала борцом за независимость Литвы, и которого чествуют в этой прибалтийской республике, на самом деле являлся пособником нацистов и был причастен к убийствам евреев. Она также обвинила власти в Вильнюсе в том, что они покрывают эти преступления.

Город Вильнюс, Литва. Архивное фото
© Fotolia / Boris Stroujko
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По словам Фоти, она собиралась написать по просьбе умирающей матери книгу о деде, которого знала как борца с советской властью, убитого в застенках КГБ. В семье о нем рассказывали как о лидере антикоммунистического восстания, который во время оккупации Литвы немцами не только руководил уездом на северо-западе страны, но и успел повоевать с нацистами.

В 2000 году Фоти приехала в Литву и была крайне удивлена почестями, оказанными ей как родственнику Норейки, который известен у себя на родине под псевдонимом "генерал Ветра". Вместе с соратником Норейки Фоти и ее брат установили памятную доску на фасаде Библиотеки Академии наук Литвы, при этом, по словам журналистки, все вокруг называли ее деда национальным героем и просили как можно быстрее написать книгу о нем.

Впервые о причастности Норейки к убийству евреев американка услышала от директора гимназии в Шауляе, которую решили переименовать в честь ее деда. При этом тот уверял, что поддерживает такое решение, а все остальное "осталось в прошлом".

Вид Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio
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После этого журналистка начала собственное расследование, вскоре она узнала о том, что главой уезда Норейку назначили немецкие оккупанты. Затем, вернувшись домой в Чикаго, она нашла антисемитскую брошюру под названием "Подними голову, литовец!", которую написал ее дед.

"Мои руки затряслись. Я не хотела иметь дедушку, который был автором этой брошюры", — признается Фоти.

Лишь спустя много лет журналистка нашла в себе силы продолжить расследование. Вернувшись в 2013 году в Литву, она начала сотрудничать со специалистом по холокосту Симоном Довидавичусом. В ходе расследования выяснилось, что Норейка лично санкционировал убийства более десяти тысяч литовских евреев, а сам вместе с семьей занял "внезапно освободившийся" дом, ранее принадлежавший еврейской семье.

Мероприятие, посвященное 70-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме
© AFP 2018 / Odd Andersen
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Кроме того, Фоти открыла для себя, что власти современной Литвы занимаются укрывательством преступлений борцов за независимость республики, которые сотрудничали с нацистами. В частности, она познакомилась с выходцем из Литвы Грантом Гочиным — в убийстве его родственников лично участвовал Норейка. Как отметила журналистка, несмотря на все усилия Гочина по разоблачению литовских коллаборационистов, поддержку СМИ и видных представителей общества республики, ему так и не удалось добиться снятия памятной доски в честь Йонаса Норейки со стен Библиотеки Академии наук.

"Учитывая величайшее сопротивление литовского правительства, убедить его признать свою роль в холокосте будет нелегко. Но души 200 тысяч евреев, похороненных на литовской земле, требуют сведения счетов", — заключает журналистка.

По данным еврейской общины Литвы, в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда, "именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество… фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей". В 1945 году Норейка организовал так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление независимой республики. В конце ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорен к смертной казни. Казнен 26 февраля 1947 года в Вильнюсе, в здании МГБ.

За время войны пособники нацистов в Литве участвовали в истреблении местной еврейской общины — было убито более 200 тысяч человек.

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