Эксперт: Москва может договориться с Сеулом о передаче найденного крейсера

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Россия может договориться с Южной Кореей о передаче крейсера "Дмитрий Донской", который нашли у берегов южнокорейского острова в Японском море, считает командир поискового объединения "АвиаПоиск", председатель приморского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Ярослав Ливанский.

Компания "Синиль" (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому "Дмитрий Донской" был найден в воскресенье на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием крейсера. По утверждению компании, на его борту якобы находятся сокровища более чем на 130 миллиардов долларов. Компания собирается организовать подъем крейсера со дна моря.

Позиция правительства Южной Кореи по вопросам возможного подъема крейсера "Дмитрий Донской" пока неизвестна. Юрист-международник Анатолий Капустин сообщал РИА Новости, что корабль принадлежит России, факт его нахождения в территориальных водах другого государства не дает автоматических прав этому государству на присвоение крейсера и найденного на нем имущества.

"Эта находка сама по себе является большой ценностью. Для нас (РФ) она, можно сказать, бесценна, это историческая реликвия, объект героического – пусть и трагического — эпизода прошлого, боевой истории России. Поэтому найденное на борту крейсера неотделимо от общей ценности находки", — сказал РИА Новости Ливанский.

По его словам, хотелось бы, чтобы находка сохранилась и перешла к РФ, однако здесь должны разбираться обе стороны. Ливанский отметил, что есть прецеденты, когда находки 1930-х годов передавались после определения правопреемников.

"Но в подобной практике нет четкой процедуры: тут либо нашей стороне передадут находку в качестве жеста доброй воли, либо нет, так как корабль нашли не на нашей территории. Все будет зависеть от договоренностей сторон", — добавил Ливанский.

По его словам, обидно, что подобные работы по поиску и подъему затонувших кораблей Россия почти не ведет. Военно-исторические общества организуют экспедиции — чаще на западе страны, но на Дальнем Востоке все ограничивается осмотром затонувших кораблей или подъемом отдельных деталей.

"Если бы у нас подняли затонувший корабль, это был бы фурор. Но, к сожалению, Дальний Восток очень отстает в этом плане, и дело не только в деньгах", — отметил Ливанский.