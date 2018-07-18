Трамп объяснил, почему не хочет называть Россию противником

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотя у России сильная армия, ее экономика сравнительно небольшая и он не хочет употреблять по отношении к России слово "противник".

"У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник" (adversary). Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно (это) делать, каждый может быть в порядке и жить в мире", — ответил президент в интервью каналу Fox News Трампу вопрос, считает ли Россию главным противником США.

Ранее Трамп заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как конкурента (competitor, в некоторых переводах также "соперник"), но однажды тот, возможно, станет другом. Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявлял в ответ, что в Москве рассматривают Трампа как партнера по переговорам.

В настоящее время многие антироссийские политики в США употребляют по отношению к России не только слово "противник", но и "враг" — и критикуют Трампа за то, что он не использует таких формулировок.

Российская экономика в 13 раз меньше американской и в восемь раз — китайской.