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Трамп запутался в высказываниях о "вмешательстве" в выборы

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Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (270)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в ХельсинкиПрезидент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве" в выборы в США, что расходится с тем, что он сказал на совместной конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России — ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией — ред.)", — сказал Трамп журналистам, добавив, что он доверяет своим спецслужбам.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что в скандале с предполагаемым "российским вмешательством" в вмериканские выборы "виноваты обе стороны", за что его раскритиковали на родине. Трамп уточнил, что не видит доказательств "российского вмешательства" в выборы в Соединенных Штатах, которое Кремль также опровергает.

При этом Трамп заявил журналистам, что на самом деле имел в виду, что допускает возможность вмешательства Москвы в выборы, то есть прямо противоположное тому, что он сказал в действительности.

Не в первый раз меняет риторику

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя противоречивость высказываний Трампа, напомнил, что президент США не в первый раз меняет риторику.

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
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"Трамп не впервые частично меняет риторику по возвращении в США: так было и год назад после встречи с Путиным в Ганновере. В политике манёвры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Желания Трампа недостаточно

Лично президент США Дональд Трамп, вероятно, готов был бы закрыть тему с "вмешательством России" в американские выборы, но политический класс Соединенных Штатов солидарен в том, что вмешательство имело место, и президент здесь мало что может сделать, заявил ранее РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

"Может быть, он сам как человек и готов был бы эту тему закрыть, но это не получается, особенно в связи с расследованием Мюллера, с предъявлением обвинений российским офицерам. Это, конечно, тоже сказалось, это тоже снизило возможности маневра для Трампа, они были весьма и весьма ограничены", — отметил Макаркин.

"Полный бред"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Хельсинки, комментируя обвинения в якобы "вмешательстве" в выборы в США, призвал опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты.

"Назовите мне хоть один факт, который говорит о каком-то сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Это полный бред. Мы не были знакомы, президент только об этом сказал", — подчеркнул он.

Говоря об обвинениях России во "вмешательстве" в американские выборы, Путин заявил, что работал в разведке и знает, как составляются досье. При этом президент предложил американской комиссии по расследованию "российского вмешательства" направить Москве запросы о проведении допросов тех, кого она в чем-то подозревает.

Позднее в интервью Fox News Путин заявил, что он удивлен отсутствием официальных запросов от американских властей по делу о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

"Почему бы спецпрокурору (Роберту) Мюллеру не направить нам официальный запрос в рамках этого соглашения? А наши российские следователи стали бы действовать в соответствии с этим соглашением и допросили всех подозреваемых. Почему не было ни одного формального запроса?" — сказал президент.

Сенатор Джон Нили Кеннеди во время встречи членов Совета Федерации РФ с делегацией Конгресса США. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава государства также выразил уверенность, что дело о "российском вмешательстве" используется во внутриполитической борьбе в США. "И американской демократии совершенно не стоит гордиться использованием таких грязных методов в политическом соперничестве", — заметил он.

Дело о "российском вмешательстве"

Расследованием вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также верхняя и нижняя палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Российский лидер говорил, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

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