Интервью Путина Fox News посмотрели более чем три миллиона человек

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Более трех миллионов человек посмотрели интервью президентов России и США, которые вышли на телеканале Fox News в понедельник по итогам их саммита в Хельсинки, свидетельствуют данные рейтингового агентства Nielsen.

Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели первую полноформатную встречу, на которой обсудили двусторонние отношения и мировые вопросы. По итогам встречи каждый из лидеров дал интервью журналистам Fox News Крису Уоллесу и Шону Хэннити.

Сначала вечером в понедельник (18.00 по времени Восточного побережья США, 01.00 мск) телеканал показал эксклюзивное интервью российского лидера. Его, по данным Nielsen, которые приводит Forbes, посмотрели 3,2 миллиона телезрителей. Аудитория интервью Дональда Трампа, которое вышло на три часа позже, составила 3,963 миллиона человек. Оба эфира, свидетельствует рейтинг, обеспечил лидерство Fox News по числу зрителей среди других кабельных каналов в это время.

Президенты РФ и США в Хельсинки сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.