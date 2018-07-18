Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки не обсуждали дело российского летчика Константина Ярошенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

"Не поднимался вопрос "дела Ярошенко", — сказал Песков, которого цитирует газета "Известия".

Ранее отбывающий наказание в тюрьме США российский летчик Константин Ярошенко направил письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, где рассказал о пытках над ним и ущербе его здоровью, а также о том, что хотел бы честного судебного процесса с оглаской этих правонарушений.

Москалькова рассказала РИА Новости 13 июля, что обратилась к послу США в России Джону Хантсману с просьбой поспособствовать включению в повестку переговоров глав двух стран вопроса о Ярошенко. По ее словам, посол сказал, что будет тоже находиться в Хельсинки и постарается по возможности включить в повестку этот вопрос.