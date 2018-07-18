Пушков прокомментировал отказ Трампа от слов о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не в первый раз меняет риторику, вернувшись в США после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил сенатор Алексей Пушков.

Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Во вторник Трамп заявил журналистам, что он оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.

"Трамп не впервые частично меняет риторику по возвращении в США: так было и год назад после встречи с Путиным в Ганновере. В политике манёвры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки, они сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.