Премьер и министр обороны Израиля лишены полномочий объявлять войну

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл — РИА Новости. Израильские парламентарии отменили законодательную норму, которая наделяла премьер-министра и министра обороны страны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войны, сообщила пресс-служба Кнессета.

Большинством голосов депутаты оставили такие полномочия на уровне как минимум военно-политического кабинета — форума ключевых членов правительства.

"Отменено положение, разрешавшее премьер-министру и министру обороны самим объявлять войну", — сказано в пресс-релизе.

Поправка к закону "О правительстве", действовавшая с 30 апреля, допускала такой вариант "в экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума". Новое решение Кнессета отменяет требование о наличии кворума, который был определен в половину членов военно-политического кабинета.

За поправки проголосовали 77 депутатов из 120, против высказались 16.