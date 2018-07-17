Обама раскритиковал политику США, намекнув на Трампа

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама раскритиковал нынешнее положение дел в политике, намекнув на действующего главу государства Дональда Трампа, но не назвав его по имени.
"Начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми. Я не алармист, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг — сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии. Но те, кто находится во власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл", — заявил Обама.
Обама избегает напрямую критиковать Трампа и редко называет его по имени. Выступление Обамы в ЮАР стало наиболее длительным и одним из самых значимых по форме с момента отставки бывшего американского лидера в январе 2017 года.