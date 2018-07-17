Трамп назвал диалог с Россией "очень важным для США"

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Диалог с Россией очень важен для США после многих лет плохих отношений, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Я понимаю (что есть – ред.) многие разногласия между нашими странами,.. но диалог с Россией, с которой у нас были такие плохие отношения в течение стольких лет, диалог очень важен и это очень хорошо", — сказал он.