Трамп заявил, что решение вопросов с Путиным может спасти миллионы жизней

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (269)

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение вопросов с президентом России Владимиром Путиным может спасти миллионы жизней.

"Вопросы, которые мы обсудили, отличаются огромной важностью и могут потенциально спасти миллионы жизней", — сказал Трамп журналистам.

Он напомнил, что обсуждал с Путиным вопросы ядерного оружия, Ближний Восток, включая "Иран, Израиль и безопасность Израиля", а также КНДР.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.