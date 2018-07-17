В Белом доме погас свет, когда Трамп заявил, что доверяет разведке США

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Электрическое освещение пропало в одном из кабинетов Белого дома во время выступления президента США Дональда Трампа.

Во вторник Трамп проводил в своей резиденции встречу с конгрессменами, которую он начал с рассказа о прошедших в понедельник переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Свет погас на несколько секунд в тот момент, когда Трамп заявил, что доверяет разведке США, которая ранее заявила о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

"Я полностью доверяю агентам разведки (США)… Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?", — с улыбкой сказал президент.

Накануне на пресс-конференции с Путиным Трамп заявил, что доверяет "обеим сторонам" — Путину и американской разведке. Это вызвало скандал в США, где многие обвинили главу государства чуть ли не в предательстве.