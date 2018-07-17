Трамп заявил, что продолжит встречи с российской стороной

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что встречи с российской стороной в развитие итогов саммита в Хельсинки еще будут.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Встреча, которая была у меня с президентом Путиным, была действительно сильной. Я думаю, что они хотели работать. Честно говоря, я не был уверен, что у них будет такое желание. У нас будут встречи в будущем, и мы посмотрим, приведут ли они к желаемому результату", — сказал Трамп во вторник журналистам.