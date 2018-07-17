Трамп заявил, что санкции против России останутся в силе

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России останутся в силе, сообщает агентство Блумберг.

"Да, остаются (в силе — ред.), мы не снимаем (санкции — ред.) ", — приводит агентство слова Трампа о санкциях в отношении РФ.

При этом американский президент заявил, что диалог с Россией очень важен и полезен.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.