Трамп заявил, что отношения США и России "существенно улучшились"

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией "существенно улучшились".

"США никогда не были в таких плохих отношениях с Россией, но это улучшилось, а в будущем может еще улучшиться", — сказал Трамп.

При этом американский лидер отметил, что антироссийские санкции останутся в силе.

"Вмешательство" в выборы

Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США.

Американский лидер уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Во вторник Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, что вызвало новую волну критики.

На следующий день после двустороннего саммита в Хельсинки американский президент отметил, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве".

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России — ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией — ред.)", — сказал Трамп. По его словам, он полностью верит и поддерживает спецслужбы.

При этом американский лидер заявил в Белом доме, что на самом деле он имел в виду, что не видит причин, почему Россия не могла бы вмешаться в выборы, то есть прямо противоположное тому, что он сказал в действительности.

"Принял позицию силы"

Трамп пообещал предотвратить любые попытки вмешательства в выборы 2018 года.

"Не как прошлая администрация, моя текущая администрация будет продолжать агрессивно действовать, чтобы предотвратить любые попытки вмешательства, мы предотвратим, мы остановим любые усилия по вмешательству в наши выборы", — сказал Трамп.

Отвечая критикам, называвшим переговоры с Путиным позором, Трамп заявил, что на встрече с российским президентом занял "позицию силы". Он отметил, что между США и Россией есть много разногласий, но диалог — важная и хорошая вещь.

Кроме того, он отметил, что продолжит встречи с российской стороной.