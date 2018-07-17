Трамп резко изменил риторику о "российском вмешательстве" в выборы

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне критики заявил, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России — ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией — ред.)", — сказал Трамп журналистам. По его словам, он полностью верит и поддерживает спецслужбы.

Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Во вторник Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, что вызвало новую волну критики.

При этом Трамп заявил в Белом доме, что на самом деле он имел в виду, что не видит причин, почему Россия не могла бы вмешаться в выборы, то есть прямо противоположное тому, что он сказал в действительности.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.