Украинские силовики обстреляли Докучаевск

ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Украинские силовики во вторник открыли огонь из миномета и вооружения БМП по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевску, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"С 19.32 до 20.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) по направлению Новотроицкое (под контролем Киева – ред.) – Докучаевск, выпущено три мины калибром 120 миллиметров, произведено 20 выстрелов из БМП-2", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.