Британские СМИ сообщили о "группе из шести человек", отравивших Скрипалей

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. Архивное фото

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Как пишет издание, предположение о составе группы организаторов отравления Скрипалей было сделано после того, как брат пострадавшего в Эймсбери Роули рассказал, что Чарли и скончавшаяся Стерджес месяц назад подобрали в местном парке флакон для духов с нервно-паралитическим веществом и вылили на себя его содержимое.

"Версия с флаконом для духов подкрепляет предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта", — заключает издание.

"Логично, что женщина-офицер могла быть частью группы и играть в ней ключевую роль", — цитирует газета источник в разведке.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.