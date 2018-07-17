Британские СМИ сообщили о "группе из шести человек", отравивших Скрипалей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.
В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.
"Версия с флаконом для духов подкрепляет предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта", — заключает издание.
"Логично, что женщина-офицер могла быть частью группы и играть в ней ключевую роль", — цитирует газета источник в разведке.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.