Госдеп США отчитался о выполнении СНВ-3

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент опубликовал во вторник статистику выполнения США Договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который вступил в силу в 2011 году.
Опубликованная статистика подтверждает, что обе страны соблюдают условия договора, по которым каждая сторона обязуется иметь не более 1550 ядерных зарядов и до 700 баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков.
Так, развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков у США сейчас в сумме 652, а у России — 527, говорится в таблице. Общее число ядерных боеголовок — 1350 у США и 1444 у России, пусковых установок — 800 у США и 779 у России.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году. Президент России Владимир Путин 16 июля заявил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продлить СНВ-3, предварительно договорившись о деталях.