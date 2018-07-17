Трамп заявил, что встреча с Путиным была лучше, чем саммит НАТО

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки прошли лучше, чем саммит НАТО в Брюсселе.
"У меня была отличная встреча с НАТО, в ходе которой я собрал огромные суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Печально, что об этом не сообщают в таком ключе, — фейковые новости сходят с ума!" — написал Трамп в Twitter.
Переговоры с Путиным
Оба лидера позитивно оценили исход встречи.
"Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог", — заявил американский президент.
Он подчеркнул, что встреча с Путиным стала переломным моментом в отношениях между Россией и США.
"Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем стану рисковать миром из-за политики", — отметил глава Белого дома. Он также выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.
Путин, в свою очередь, рассказал, что встреча прошла в откровенной и деловой атмосфере, переговоры были успешными и полезными.
Он также подчеркнул, что трудности и напряженность в двусторонних отношениях не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно осталась позади.
Саммит НАТО
Второй день саммита НАТО, согласно программе, планировалось посвятить переговорам с Украиной и Грузией, а также обсуждению конфликта в Афганистане. Однако все карты спутал президент Соединенных Штатов, который внезапно сменил тему и решил вернуться к обсужденному накануне вопросу распределения финансовой нагрузки.