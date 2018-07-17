Трамп заявил, что встреча с Путиным была лучше, чем саммит НАТО

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки прошли лучше, чем саммит НАТО в Брюсселе.

"У меня была отличная встреча с НАТО, в ходе которой я собрал огромные суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Печально, что об этом не сообщают в таком ключе, — фейковые новости сходят с ума!" — написал Трамп в Twitter.

Переговоры с Путиным

Президенты России и США встретились накануне в Хельсинки. В ходе переговоров два лидера обсудили международную проблематику, в частности, Сирию, Иран и Украину. Кроме того, были затронуты экономические вопросы, например, реализация проекта "Северный поток — 2" и поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Наконец, Путин и Трамп подробно поговорили о двусторонних отношениях, в том числе и о таких "болевых точках", как вменяемое России "вмешательство" в американские выборы.

Оба лидера позитивно оценили исход встречи.

"Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог", — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что встреча с Путиным стала переломным моментом в отношениях между Россией и США.

"Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем стану рисковать миром из-за политики", — отметил глава Белого дома. Он также выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.

Путин, в свою очередь, рассказал, что встреча прошла в откровенной и деловой атмосфере, переговоры были успешными и полезными.

Он также подчеркнул, что трудности и напряженность в двусторонних отношениях не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно осталась позади.

Саммит НАТО

В ходе переговоров глав государств, входящих в НАТО, Трамп потребовал от союзников довести расходы на оборону до требуемых в альянсе двух процентов от ВВП уже к концу этого года, а в перспективе до четырех процентов от ВВП.

Второй день саммита НАТО, согласно программе, планировалось посвятить переговорам с Украиной и Грузией, а также обсуждению конфликта в Афганистане. Однако все карты спутал президент Соединенных Штатов, который внезапно сменил тему и решил вернуться к обсужденному накануне вопросу распределения финансовой нагрузки.