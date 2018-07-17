В Киргизии на этнофестивале беркут напал на 10-летнюю девочку

БИШКЕК, 17 июл – РИА Новости. На Иссык-Куле беркут напал на девочку во время этнофестиваля, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Инцидент произошел 15 июля в Тонском районе во время фестиваля "Тескей жээк". Момент нападения попал на видео.
Девочке десять лет. Она была с сестрой, которая входит в число организаторов фестиваля.
"Сестренка не заметила, как попала на поле, куда запускали беркутов. Тут больше виноваты мы. Ее состояние хорошее, наложили четыре шва на голову. Когти беркута немного вонзились в кожу, поцарапана спина. Она сейчас дома, ходит спокойно. Немного испугалась. Я регистрировала в то время участников. Азиза стояла напротив меня", — рассказала сестра пострадавшей Назира Акылбекова.
По словам владельца беркута Салавата Айбек уулу, до этого птица так себя не вела. Беркута зовут Чагылган, ему 15 лет. Пернатый хищник участвовал во многих турнирах и фестивалях охоты, завоевал первое место на соревнованиях в рамках II Всемирных игр кочевников.
"Соревнования начались, и я ждал, чтобы встретить птицу, которую запустили с противоположной стороны. Внезапно на поле выбежала девочка. Тогда и беркут, видимо, подумал, что он должен на нее приземлиться. Если бы собирался напасть, не отпустил бы и заклевал", — рассказал Айбек уулу.
Президент Федерации салбуруна (национальная охота Киргизии. – Sputnik) Алмаз Акунов назвал инцидент случайностью. Он отметил, что подобное произошло впервые за 15-летнюю историю соревнований.
"Девочка закричала, боясь, что беркут зацепит, и упала. Беркут начинает клевать и рвать живых существ когтями. Не отпустит сразу, еле оттащишь. Здесь была чистая случайность", — сказал Акунов.
"Я тоже волновался, после фестиваля собрал ребят и спросил, может, они ударили птицу или обидели чем. Они ответили отрицательно. Птица тоже в нормальном состоянии. Поле для соревнований обычно огорожено. Запрещается заходить за линию. Мы также через микрофон предупреждаем, чтобы детей держали на безопасном расстоянии", — пояснил Акунов.
Беркут – самый крупный из рода орлов. Размах крыльев его достигает 2,5 метров. Кочевники Центральной Азии используют беркута в качестве ловчей птицы для охоты, в том числе, на волков, сайгаков и джейранов.
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Коты Эрмитажа, или эрмики — сотрудники знаменитого музея, 300 лет защищающие экспонаты от мышей и крыс. О них пишут книги и снимают кино, им посвящают стихи, с них рисуют картины. В День эрмитажного кота в Зимнем дворце кошачьи уши услаждает военный духовой оркестр. Для комфортной жизни котиков организовано целое хозяйство с холодильником, стиральной машиной, медицинским изолятором и диспансеризацией дважды в год.
Клички хвостатым служителям дают по именам художников, странам мира, штатам США или Индии. Хотя первые служители Эрмитажа вели родословную от простого Васьки, подаренного Петру I вологодскими купцами, и других "зимнедворских" котов. В дни блокады коты ценились очень высоко - обменивались на целую буханку хлеба! Для восполнения питерской популяции жители Сибири поделились своими питомцами, пригнав в Ленинград целый кошачий эшелон. Так что все современные петербургские коты по генам – сибиряки.
Сколько котов в Эрмитаже не знают даже сотрудники – живут эрмики свободно. Известно только, что котов и кошек около шестидесяти. И все появляются с улицы – эрмитажные коты кастрированы и стерилизованы и потомства не приносят. Хотя было бы интересно создать особую эрмитажную породу.
Собака стала первым диким животным, прирученным человеком еще в эпоху между палеолитом и неолитом – самые древние останки собаки найдены в пещере Разбойничья на Алтае и насчитывают 33-35 тысяч лет до нашей эры. Первоначально эти родственники волков использовались как охранники, затем как помощники на охоте. С помощью собак пасли стада, ездили в упряжках, спасались от холода. В Древнем Египте мумифицированных собак хоронили на специальных кладбищах, в гомеровской "Одиссее" единственный, кто узнает вернувшегося из странствий хозяина,– это пес Аргус, а в Шотландии собака изображалась на гербах городов.
Это первое животное, которое, в отличие от коров и коз, помимо практической пользы выводилось и для красоты: достаточно вспомнить причудливые японские и китайские породы без шерсти, с синими языками или с несгибающимися суставами в задних лапах.
Современные 500 пород собак летают в космос, разыскивают преступников, помогают слепым людям, ставят по запаху онкологические диагнозы и жертвуют жизнями для медицинских опытов и по-прежнему славятся своей преданностью хозяину. Этому нерациональному чувству посвящены несколько фильмов ("Хатико", "Белый Бим Черное Ухо"), множество книг и стихов. Памятники собакам и собачьей преданности установлены по всему миру. Так, в Тольятти установлен Памятник Преданности – немецкой овчарке, 7 лет просидевшей на месте аварии, в которой погибли ее хозяева.
Ученые шутят, что после возможной ядерной войны выживут только крысы и тараканы. О тараканах поговорим в другой раз, а вот живучесть подвальных грызунов вызывает уважение. Сказки о метровых крысах в московском метро – это страшилки для туристов. Но 30-сантиметровые особи с легкостью могут загрызть даже самого смелого кота. Они переносят чуму и тиф, от которых в Средние века вымирали целые города, уничтожают зерно в элеваторах, портят продукты на складах, перегрызают электропроводку, нанося только в США экономический ущерб на 1 миллиард долларов ежегодно.
Бесценный вклад внесли лабораторные крысы и мыши в науку. Появлению и безопасности большинства лекарств и косметики мы обязаны именно им. В благодарность в новосибирском академгородке в России 5 лет назад установлен памятник мыши, мирно вяжущей на спицах редкую и малоизученную "левозакрученную" молекулу ДНК.
"Крысами в перьях" нередко называют городских голубей. В основном из-за того, что современный голубь довольно грязен и неопрятен, питается на помойке и является переносчиком опасных заболеваний орнитоза и туляремии.
Голубь, как и собака, приручен человеком много тысяч лет назад и использовался наравне с другими домашними животными, например, для быстрой доставки почты. Первые 200 миллионов знаменитые Ротшильды заработали, получив на сутки раньше сообщение о разгроме войск Наполеона при Ватерлоо. И удачно скупили дешевые акции английских банков. Когда через сутки открылась правда, многие из разорившихся покончили с собой, а Ротшильд попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый удачливый финансист всех времен.
Голубь упоминается в Библии, изображается на иконах и становится героем фильмов ("Любовь и голуби", "Чужая Белая и Рябой"). И, кстати, знаменитые фотографии с голубями, которые туристы привозят из Венеции, - все сплошь вне закона. Кормить голубей там запрещено более 10 лет. Штраф – до 700 евро. Власти Венеции, а также Женевы, Лондона и других туристических городов объясняют такой запрет контролем популяции голубей, наносящих большой урон памятникам и зданиям. А власти Парижа устанавливают кормушки с голубиными… контрацептивами. Да, теперь вы видели всё.
Вороны, традиционно обитающие в королевской крепости Тауэр, имеют символическое значение для Британии. Небольшая популяция из 8 "мальчиков" и одной "девочки" находится на гособеспечении с личным йоменом-равенмайстером и личным ветеринаром. Когда-то воронов-падальщиков привлекли в Тауэр трупы преступников, выставляемых для устрашения после казни. Но со времен Карла II считается, что как только вороны покинут Тауэр, рухнет и сама Британия. После бомбардировок Лондона фашистской авиацией в 1940-х годах выжил только один ворон по кличке "Власть". Популяцию восстановили по личному распоряжению премьер-министра Уинстона Черчилля. Воронов называют по именам скандинавских богов или мифических персонажей: Тор, Мерлин, повязывают цветные кольца на лапки для простоты опознания. В популяции есть "запасной" ворон без имени, который в случае смерти одного из собратьев принимает имя умершего. Чтобы современные вороны ненароком не улетели, им подрезают перья на правом крыле. Впрочем, побеги до помоек на задворках ближайших ресторанов все же случаются.
Урбанизация коснулась и независимых пернатых хищников: коршунов, беркутов, соколов, сов и даже орлов. Все они перебрались поближе к человеку. В городах меньше парков, зато жизнь более сытная: тут и помойки, и пасущиеся на этих помойках свежие чайки, вороны, голуби и крысы. Поэтому все чаще пернатые хищники не просто залетают в города, но и селятся там. Выживать в городе тоже непросто – птицы попадают под машины, врезаются в стекла и зеркальные фасады зданий, запутываются в проводах, становятся жертвами стрелков.
Сердобольные граждане подбирают подбитых птиц или птенцов-слетков и пытаются выходить дома. Там они зачастую погибают от содержания в клетках или неправильного кормления куриными окорочками. Или утрачивают охотничьи инстинкты и потом не могут выжить на воле. Орнитологи категорически не советуют селить таких птиц в квартире. Пернатые хищники практически не поддаются обучению и редко идут на контакт с человеком. Самое "ласковое" поведение, на которое может рассчитывать с их стороны человек – это молчаливый игнор.
Полудикие-полудомашние городские утки давно стали частью пейзажа мегаполисов. Только в Москве ежегодно зимует не менее 25 тысяч особей. Гоголи, нырки, чернети, крохали и поганки облюбовали пруды, каналы и реки. Большинство из городских уток - кряквы. Городские зимовки водоплавающих – удивительный и малоизученный феномен. Уткам полагается на зиму улетать в теплые края типа Африки или Индии. Но в городских утках практически угас перелетный инстинкт, и пустующая экониша вокруг теплых сточных вод была быстро заполнена крякающими особями. Первые "зимние" утки появились в Москве после фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Для оживления городской среды горисполком распорядился заселить пруды водоплавающими птицами. Осенью они не только не улетели сами, но и сработали как "подсадные утки" – приманили на зимовку и диких.
Питаются утки червями, рачками и насекомыми. Часто попрошайничают у людей, которые щедро кормят птиц чипсами, хот-догами, круассанами и прочей отравой для птичьих желудков. Лучше запастись проросшим зерном, перловой кашей, рыбой, овощами.
Уткам ставят и памятники. Бронзовая композиция "Дорогу утятам!" у Новодевичьего монастыря – одна из достопримечательностей Москвы. Копия бостонской скульптуры, созданной по мотивам одноименной сказки, была подарена нашей стране в 1991 году женой тогдашнего президента США Барбарой Буш как символ примирения между Россией и США.
Если раньше видеоролики о проказниках-енотах имели чаще канадское или американское происхождение, то в последние годы енот – такой же полноправный житель и российского интернета. Они воруют кошачий корм, забираются в подвалы, выселяя кошек, пытаются захватывать собачьи будки и, к сожалению, переносят бешенство как дикие лисы и лесные ежи. В прошлом году почти 2 месяца енот-полоскун жил на остановке общественного транспорта в подмосковных Люберцах. Скорее всего, его привлекла соседняя палатка с фруктами, а на крыше павильона удобно было пережидать дневную суету. Енот оказался подростком, которого, похоже, завели как домашнего зверя, а потом просто выбросили, когда он стал причинять неудобства. Содержать енота не очень дорого – порядка 5 тысяч рублей в месяц, а вот внимания он требует постоянно, не говоря об уборке его заначек и подтирании воды с пола, ведь полоскун устаривает "постирушки" при любом удобном случае.
Если для европейца енот – милый пушистый зверек, то для японца это олицетворение оборотня-тануки. Только под его покровительством получается хорошее саке, поэтому скульптуры и фигурки енотов часто украшают питейные заведения Японии.
Не только окуньки и ершики водятся теперь в российских водоемах. Любители экзотики, наигравшиеся с крокодилами, морскими черепахами, акулами и пираньями, выпускают их в местные реки или даже спускают в унитаз. К слову, крокодил может прожить пару месяцев, прячась в камышах на сибирском пляже. С приходом зимы такие животные обычно погибают, но пираний уральские и даже сибирские рыбаки вылавливают удочками уже не первый год. Как тропическая рыба умудрилась пережить сибирские морозы – не известно. Но ихтиологи уверенно опознают и сами особи амазонских пираний, поселившихся в Оби, и следы их укусов на руках и ногах купальщиков.
Подобная ситуация недавно случилась и в более теплой Украине. Хищные рыбы терроризировали озеро под Днепропетровском. Там исчезли и лягушки, и рыбы, началась даже массовая миграция ондатр. Но есть и позитивные моменты. Пиранья – ценная промысловая рыба, суп из нее считается одним из изысканнейших блюд. А ловить ее очень просто – достаточно капнуть на пустой крючок немного крови.
Городским насекомым редко ставят памятники, но пчела – исключение. Как сказал бы булгаковский Шариков: "Пчела – животное полезное". И растения опыляет, и мед производит, и ядом лечит. Поэтому памятники пчелам установлены в Канаде, США, Италии, Молдавии, Казахстане и Башкирии. А японцы, как обычно, отличились необычным проектом – памятником пчелам, погибшим во время атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Однако в последние годы пчел косят эпидемии и болезни, вызванные пестицидами. Во многих странах принимают программы поддержки пчеловодства и выделяют средства на борьбу с пчелиными инфекциями.
В Европе и Америке в программе восстановления популяции пчел принимают участие отели и супермаркеты, Букингемский дворец и Собор Парижской богоматери, галереи искусств и музеи. В Лондоне создали общественную организацию Urban Bees, которая призвана обучать новое поколение городских пчеловодов. Тысячи пчёл обрели новый дом на крыше собора Святого Павла, в резиденции лорд-мэра Сити и в Лондонской школе экономики, в музее Лондона и на балконе высотки Lloyd's.
В Москве пока больше популярны не пчелы, а сам мед – один из столичных мэров стал инициатором ярмарок меда и сам слыл заядлым пчеловодом. Но и свой памятник пчеле установлен: это пчела Кузя в Кузминках.