Литва должна навязать свои интересы России, считает депутат Сейма

ВИЛЬНЮС, 17 июл – РИА Новости. Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис уверен, что именно Литва может в дальнейшем обозначить повестку дня в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщает Sputnik Литва , после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа консерватор Павиленис заявил, что Литва должна перестраивать диалог и начать диктовать свои условия.

"Если мы не хотим стать частью меню Трампа — Путина, то мы должны смело, даже несколько нагло, сами сесть за стол и предложить меню — не только по поводу решений в нашем регионе, но и в самой России, демократию которой Запад принес в жертву Путину восемнадцать лет назад," — написал депутат на своей странице в Facebook.

"Мы должны не только защитить жителей России, но и украинцев, грузин, молдаван, в конце концов, белорусов, они должны выбрать тот альянс, к которому они хотят принадлежать", — продолжил консерватор.

Павиленис отметил, что дипломатам Литвы предстоит много работы в этом направлении. По словам политика, Трамп, не упомянув на встрече с российским лидером "оккупацию" Украины, будто бы отрицает ее, хотя именно "агрессия" России на Украине была причиной прекращения диалога с Москвой.

В понедельник в Хельсинки прошла встреча лидеров России и США. Путин выразил надежду, что они с Трампом стали лучше понимать друг друга, и предложил создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.

Трамп, в свою очередь, назвал встречу с Путиным открытой и продуктивной и отметил, что стороны детально обсудили разногласия друг с другом.

Американский лидер отметил, что отношения США и России никогда не были хуже нынешних, но ситуация начала меняться после встречи президентов.