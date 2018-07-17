Порошенко пообещал "помешать" России досматривать суда в Керченском проливе

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал бороться с "незаконным", по его мнению, досмотром российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив. Об этом он заявил в программе "Свобода слова".

По словам главы государства, он уже отдал соответствующие приказы министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны.

"Сейчас стоит вопрос, что мы будем укреплять защиту с моря", — приводит слова Порошенко пресс-служба главы государства. Как заявил президент, Киев будет бороться с "провокациями".

"Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, ее никто не защитит", — заявил он.

При этом, по словам представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Россия не задерживает украинские суда, а всего лишь проводит рядовые досмотры. Он добавил, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азов определяется как море внутреннего пользования двух государств. Поэтому пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в него корабли, пояснил Слободян.

Киев неоднократно предъявлял претензии к досмотру судов, следующих через Керченский пролив. При этом украинская сторона периодически совершает провокации в отношении российских объектов в районе Крымского полуострова. Так, в конце марта в Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно "Норд", члены экипажа которого являются российскими гражданами. Двоим из них удалось вернуться в Крым через территорию Белоруссии, семерых моряков сняли с рейса в Минск. Капитану сейнера вменяется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Российская сторона назвала действия Украины пиратством и заявила, что будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного судна.