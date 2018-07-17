Суд ООН принял жалобу Ирана на санкции США

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Международный суд ООН принял иск, который власти Ирана подали против США в связи с введением односторонних санкций, говорится в заявлении.

В понедельник глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран обратился в международный суд, чтобы США понесли ответственность за незаконное введение санкций.

"Исламская Республика Иран вчера инициировала судебное разбирательство против Соединенных Штатов Америки в Международном суде", — сообщил судебный орган ООН.

Согласно иску, Иран обвиняет США в нарушении Договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 году. Отмечается, что одновременно Иран подал запрос на указание обеспечительных мер, которые в ожидании решения суда помогут сохранить права ИРИ в рамках договора.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

ЕС планирует в качестве защитной меры от последствий односторонних санкций США в отношении Ирана с пятницы начать применение положений "блокирующего постановления", которое запрещает европейским компаниям выполнять эти ограничительные меры и позволяет не признавать соответствующие экстерриториальные судебные решения.

Впервые такие меры ЕС применил в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от американских санкций. Кроме того, положения "блокирующего постановления" были распространены в отношении принятых США в том же году санкций против Ирана и Ливии.