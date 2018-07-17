Бывший глава ФСБ прокомментировал задержание Бутиной в США

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ситуация вокруг задержания Марии Бутиной показывает, что США, как и Англия, становятся странной, опасной для пребывания граждан РФ, считает экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.

"США так же, как и Англия, становятся страной, опасной для пребывания российских граждан. Любого могут практически обвинить в чем угодно, потому что любая коммерческая деятельность в США со стороны России выглядит как использование личных связей в интересах РФ. Получается, что любого можно брать и обвинять в том, что он действует в интересах России и является российским агентом? Глупость несусветная", — сказал Ковалев журналистам во вторник.

Депутат напомнил, что Бутина выступала за свободное владение оружием на территории России. "Фактически она поехала в США, чтобы это законодательство, которое там действует, попытаться распространить и принять его на территории России", — считает Ковалев.

"Заслуживает внимания ее статья "Операция "Внедрение", где она пишет о том, что она намеренно пошла и стала внедряться в "Единую Россию" для того, чтобы повлиять на принятие решения. То есть она хотела законодательство США распространить в РФ. Тогда у меня возникает законный вопрос, так чья она агент? России или США?" — с иронией отметил он.

Ковалев также напомнил, что инцидент произошел буквально одновременно со встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что говорит о намерениях, в частности, спецслужб помешать выстраиванию нормальных отношений Москвы и Вашингтона. При этом политик подчеркнул, что "спецслужбы США работают против своего президента" и предположил, что причина этому "обида за то, что он относится с определенным недоверием к информации, которую они предоставляют".

Гражданка РФ Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило в понедельник министерство юстиции США. Как обычно в делах о шпионаже, обвинение предъявлено по статье "сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции". Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с Александром Торшиным, когда тот был сенатором РФ. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.