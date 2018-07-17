КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", защищающей интересы украинского госпредприятия "Антонов", заявила, что Национальная полиция Украины завела уголовное дело в отношении должностных лиц Росавиации и группы "Волга-Днепр" по подозрению в подделке сертификатов летной годности самолетов "Руслан".

"Антонов" ранее заявлял, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности, транспортного самолета Ан−124−100 "Руслан".

Как сообщили в пресс-службе фирмы "Ильяшев и Партнеры", полиция по заявлению госпредприятия "Антонов" расследует факт якобы сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачу дополнительного сертификата типа на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы" на основании поддельных документов.

"На госпредприятии ("Антонов — ред.) уверены, что ни одна компания в мире, кроме "Антонова", не имеет должного опыта поддержания летной годности самолета такого класса в условиях интенсивной эксплуатации в течение длительного времени. Мы надеемся, что все причастные к продлению ресурсов "Русланов" в обход "Антонова" будут уже на протяжении ближайшего времени привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск по линии Интерпола", – цитирует старшего партнера юрфирмы Романа Марченко пресс-служба.

При этом утверждается, что в результате действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124-100, эксплуатантом которых является российская авиакомпания "Волга-Днепр", была продлена летная годность.

Самый грузоподъемный в мире серийный самолет

"Руслан", или Ан-124, советский тяжёлый транспортный самолёт разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъёмный в мире серийный грузовой самолёт. Как следует из данных Росавиации, среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан" — "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие.

Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова.