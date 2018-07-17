В Конгрессе США заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США Пол Райан заявил, что готов рассмотреть новые санкции против России.

"Если комитет по международным делам, или финансовый комитет и комитет сената по банковским вопросам считают, что есть другие санкции, которые мы еще не ввели против России, я буду более чем рад их рассмотреть ", — сказал он во вторник журналистам.

Ранее лидер демократического меньшинства в верхней палате конгресса Чак Шумер призвал республиканцев объединиться и ввести дополнительные санкции в отношении России.