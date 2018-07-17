У Македонии нет альтернативы членству в ЕС и НАТО, заявил премьер

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Москва должна знать, что у Скопье нет другого пути, кроме вступления в ЕС и НАТО.
Ранее в интервью американскому интернет-изданию BuzzFeed Заев сообщил, что якобы финансирование антиправительственных выступлений в Македонии со стороны сочувствующих России бизнесменов осуществляется с целью противодействия вступлению Македонии в НАТО. При этом он сослался на некие донесения, полученные македонским правительством, но не назвал этих предпринимателей поименно.
Посольство РФ в Скопье в ответ сообщило, что обвинения главы македонского правительства голословны и нацелены на запугивание своих граждан "российской угрозой"
"Я только комментирую факты и заявления, которые получил, и доклады, о которых знаю, с конечной целью строить дружественные отношения. При этом все вы знаете и должна знать Российская Федерация, что не существует альтернативы для республики Македония, кроме полноправного членства в ЕС и НАТО", — отметил глава македонского кабмина.
В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.