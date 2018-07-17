У Македонии нет альтернативы членству в ЕС и НАТО, заявил премьер

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Москва должна знать, что у Скопье нет другого пути, кроме вступления в ЕС и НАТО.

Во вторник в Скопье прибыл комиссар по политике соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан, который сообщил о начале рассмотрения Брюсселем готовности Македонии к переговорам о вступлении — так называемом "скрининге". Хан утром участвовал в заседании македонского кабмина, затем провел совместную пресс-конференцию с главой правительства, в ходе которой поздравил граждан страны не только с успехами в процессе интеграции в ЕС, но и с началом переговоров о вступлении в НАТО.

Ранее в интервью американскому интернет-изданию BuzzFeed Заев сообщил, что якобы финансирование антиправительственных выступлений в Македонии со стороны сочувствующих России бизнесменов осуществляется с целью противодействия вступлению Македонии в НАТО. При этом он сослался на некие донесения, полученные македонским правительством, но не назвал этих предпринимателей поименно.

Посольство РФ в Скопье в ответ сообщило, что обвинения главы македонского правительства голословны и нацелены на запугивание своих граждан "российской угрозой"

"Если помните, в этих моих заявлениях содержится и наше открытое намерение не только подтвердить желание сотрудничества с Российской Федерацией, но и развивать это сотрудничество с РФ", — разместила пресс-служба правительство видеозапись заявления Заева в ходе пресс-конференции.

"Я только комментирую факты и заявления, которые получил, и доклады, о которых знаю, с конечной целью строить дружественные отношения. При этом все вы знаете и должна знать Российская Федерация, что не существует альтернативы для республики Македония, кроме полноправного членства в ЕС и НАТО", — отметил глава македонского кабмина.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.