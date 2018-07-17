Трамп упрекнул СМИ в игнорировании "финансовых достижений" на саммите НАТО

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул СМИ в том, что они пишут только о его отношении к лидерам стран НАТО на саммите в Брюсселе, но умалчивают о том, чего добился Трамп в вопросе финансирования альянса.Twitter.
В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%. Сам президент США ранее заявлял, что страны НАТО должны немедленно начать тратить на оборону 2% от своего ВВП.