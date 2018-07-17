Попадание вулканической бомбы в судно с туристами сняли на видео

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайях, в результате которого пострадали 23 человека. Ролик опубликован на YouTube.

Выброс лавы произошел утром в понедельник. Вулканическая бомба размером с баскетбольный мяч, выброшенная из жерла при извержении, упала на судно, на котором находились 49 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате пострадали 23 человека.

В начале мая после активизации вулкана Килауэа на острове Гавайи местные власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек, более 700 домов оказались разрушены.