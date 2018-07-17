Украина и Турция хотят создать предприятие по производству Ан-188

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Украинское госпредприятие "Антонов" входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", и турецкая Turkish Aerospace Industry (TAI) собираются учредить совместное предприятие для разработки, строительства и испытания транспортного самолета Ан-188, сообщила во вторник пресс-служба "Укроборонпрома".

По данным концерна, военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъемностью до 50 тонн будет выполнять широкий спектр задач — сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, контейнеры. По данным предприятия, он оборудован для высокоточного десантирования солдат, при этом Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 метров.

По сообщению "Укроборонпрома", в рамках международного авиакосмического салона Farnborough-2018 (Великобритания) украинская и турецкая стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве по проекту Ан-188.

"В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП "Антонов" для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188", — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение кабинету министров Украины. Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной, добавили в пресс-службе.

Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Наряду с конструкторским бюро в концерн входили лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".

В конце марта 2015 года кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне того же года, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 гражданской авиации".

В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

Еще в 2015 году Киев предложил странам НАТО совместно производить Ан-70, позже СМИ писали, что речь идет о модификации данного самолета — новом проекте Ан-188. В свою очередь в "Рособоронэкспорте" заявляли, что Украина не имеет права позиционировать проект Ан-188 как свой собственный, так как он является продолжением российско-украинского Ан-70, только с другими двигателями.

Ан-70 ─ военно-транспортный самолет, разработанный украинской компанией "Антонов" совместно с Россией. Как сообщалось, в связи со сложившейся политической ситуацией Минобороны России, планировавшее закупку самолетов Ан-70, исключило их из госпрограммы вооружения.