На юге Афганистана в столкновениях с талибами* погибли 15 полицейских

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Столкновения с боевиками радикальной группировки "Талибан"* в провинции Кандагар на юге Афганистана привели к гибели 15 полицейских, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителей власти.

За ночь вторника были зафиксированы несколько инцидентов. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Дауд Ахмади, боевики напали на полицейский КПП на северо-востоке афганской провинции. Ахмади заявил, что в ходе столкновений были убиты шесть и ранены десять представителей правоохранительных органов, удалось ликвидировать 25 талибов*.

В ходе столкновений с талибами* в юго-восточной части провинции Кандагар погибли еще девять правоохранителей, пятеро получили ранения, заявил неназваный источник в силах безопасности. Как сообщает агентство, "Талибан"* заявил о захвате четырех КПП в этом районе.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.