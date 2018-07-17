На юге Афганистана в столкновениях с талибами* погибли 15 полицейских

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Столкновения с боевиками радикальной группировки "Талибан"* в провинции Кандагар на юге Афганистана привели к гибели 15 полицейских, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителей власти.
В ходе столкновений с талибами* в юго-восточной части провинции Кандагар погибли еще девять правоохранителей, пятеро получили ранения, заявил неназваный источник в силах безопасности. Как сообщает агентство, "Талибан"* заявил о захвате четырех КПП в этом районе.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.