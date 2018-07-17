Премьер Польши призвал укрепить восточный фланг НАТО

ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за "агрессивной политики России", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Варшаве.

Моравецкому был задан вопрос о результатах встречи президентов России и США, состоявшейся накануне в Хельсинки.

"Восточный фланг НАТО нуждается в укреплении, поскольку агрессивная политика России не была окончена", — сказал Моравецкий.

"Эта агрессия не уменьшается никаким способом, и президент Трамп к таким выводам пришел", — заявил польский премьер.

В Хельсинки 16 июля состоялась первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.