Британские консерваторы требуют нового голосования о Brexit

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские консерваторы требуют провести реформу избирательной системы и вновь поднимают вопрос о необходимости второго референдума о Brexit, причиной этому послужила публикация итогов расследования о нарушениях в кампании за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года в Великобритании.
"Доклад комиссии выявил умышленное жульничество… (Директор Vote Leave) Доминик Каммингс отказывается выступить в парламенте, несмотря на то что ранее заявлял о том, что Brexit проводится для того, чтобы восстановить власть парламента… У нас нет уверенности в том, что референдум был проведен при соблюдении всех правил. Его следует провести заново", — сказала глава комитета палаты общин по здравоохранению, высокопоставленный член Консервативной партии Сара Уолластон.
Экс-глава МВД страны Эмбер Радд, от которой однопартийцы уже несколько дней ждут заявлений о необходимости провести повторный референдум, заявила, что к докладу избиркома следует отнестись серьезно. "Это имеет большое значение. Намерение правительства реализовать итоги народного волеизъявления не должно мешать серьезному изучению того, что произошло", — сказала на слушаниях Радд, не призвав напрямую к новому референдуму. Проевропейски настроенный консерватор Николас Сомс заявил, что нынешняя избирательная система вредит репутации страны и наносит ущерб обществу. "Если мы хотим сохранить уважение общества, то нам нужно все это взорвать целиком и построить заново", — сказал Сомс.
Ранее 6 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании с консерваторами — членами кабинета министров настояла на смягчении условий Brexit, что вызвало недовольство евроскептиков и привело к протестным отставкам министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД. Следом в отставку подали еще несколько чиновников, а часть консерваторов, настаивавших на сохранении тесных связей с ЕС, заговорила о необходимости обсудить возможность отмены Brexit.
В понедельник о необходимости проведения повторного референдума заявила экс-министр образования, член палаты общин Джастин Грининг, став фактически первой в партии, кто открыто призвал ко второму голосованию. За это Грининг получила комплимент от либерал-демократов, которые заявили о том, что ей необходимо вступить в их партию, так как именно либерал-демократы настаивали на новом референдуме.
Однако все больше британских политиков настаивают на том, что обстоятельства в стране со времени проведения первого референдума изменились, в том числе по вине нынешнего правительства, затянувшего подготовку к Brexit и безуспешно ведущего переговоры с ЕС. Сторонники "переголосования" считают, что это является достаточным поводом провести второй референдум.
Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.