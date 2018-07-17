Британские консерваторы требуют нового голосования о Brexit

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские консерваторы требуют провести реформу избирательной системы и вновь поднимают вопрос о необходимости второго референдума о Brexit, причиной этому послужила публикация итогов расследования о нарушениях в кампании за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года в Великобритании.

Ранее избирательная комиссия страны сообщила, что нашла существенные доказательства необъявленной совместной работы между ведущим участником кампании за выход из ЕС Vote Leave и группой BeLeave, организовавшей кампанию. Она также обнаружила, что Vote Leave превысила законный лимит на расходы почти на 500 тысяч фунтов. Комиссия оштрафовала Vote Leave и направила всю информацию в полицию. Также избирком оштрафовал ответственное лицо кампании Vote Leave Дэвида Алана Халсалла на 61 тысячу фунтов стерлингов. Активист Даррен Граймс, представляющий BeLeave, был оштрафован на 20 тысяч фунтов. Во вторник расследование комиссии обсуждали парламентарии.

"Доклад комиссии выявил умышленное жульничество… (Директор Vote Leave) Доминик Каммингс отказывается выступить в парламенте, несмотря на то что ранее заявлял о том, что Brexit проводится для того, чтобы восстановить власть парламента… У нас нет уверенности в том, что референдум был проведен при соблюдении всех правил. Его следует провести заново", — сказала глава комитета палаты общин по здравоохранению, высокопоставленный член Консервативной партии Сара Уолластон.

Экс-глава МВД страны Эмбер Радд, от которой однопартийцы уже несколько дней ждут заявлений о необходимости провести повторный референдум, заявила, что к докладу избиркома следует отнестись серьезно. "Это имеет большое значение. Намерение правительства реализовать итоги народного волеизъявления не должно мешать серьезному изучению того, что произошло", — сказала на слушаниях Радд, не призвав напрямую к новому референдуму. Проевропейски настроенный консерватор Николас Сомс заявил, что нынешняя избирательная система вредит репутации страны и наносит ущерб обществу. "Если мы хотим сохранить уважение общества, то нам нужно все это взорвать целиком и построить заново", — сказал Сомс.

Британские консерваторы начали высказываться за проведение второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза на фоне продолжающегося вторую неделю и сопровождаемого отставками кризиса в партии и правительстве.

Ранее 6 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании с консерваторами — членами кабинета министров настояла на смягчении условий Brexit, что вызвало недовольство евроскептиков и привело к протестным отставкам министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД. Следом в отставку подали еще несколько чиновников, а часть консерваторов, настаивавших на сохранении тесных связей с ЕС, заговорила о необходимости обсудить возможность отмены Brexit.

В понедельник о необходимости проведения повторного референдума заявила экс-министр образования, член палаты общин Джастин Грининг, став фактически первой в партии, кто открыто призвал ко второму голосованию. За это Грининг получила комплимент от либерал-демократов, которые заявили о том, что ей необходимо вступить в их партию, так как именно либерал-демократы настаивали на новом референдуме.

Даунинг-Стрит была вынуждена отреагировать накануне на настроения в Консервативной партии. "Второго референдума не будет ни при каких обстоятельствах, не будет и досрочных выборов", — сказал журналистам официальный представитель премьера.

Однако все больше британских политиков настаивают на том, что обстоятельства в стране со времени проведения первого референдума изменились, в том числе по вине нынешнего правительства, затянувшего подготовку к Brexit и безуспешно ведущего переговоры с ЕС. Сторонники "переголосования" считают, что это является достаточным поводом провести второй референдум.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.